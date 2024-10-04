Üye Girişi
Haberler

Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli?

Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Kan donduran olay gündem olurken Semih Çelik kimdir, İstanbul Fatih'te surlarda 2 kızı öldüren Semih Çelik kimdir, araştırıldı.

Yaşanan üzücü olayda Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü. Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda 2 kızı öldüren Semih Çelik kimdir?

SEMİH ÇELİK İSTANBUL FATİH'TE SURLARDA 2 KIZI ÖLDÜRDÜ!

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.

19 yaşındaki Semih Çelik'in 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in önce başını kesti ev surlardan aşağıya attı. Sonrasında da boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı ve intihar etti.

SEMİH ÇELİK KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnekapı surlarında yaşanan olayda 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in kafasını keserek intihar eden şahsın Semih Çelik olduğu belirlendi. Semih Çelik'in kasaplık yaptığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken hastaneye 5 kez giriş kaydı yaptığı belirlendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Semih Çelik Edirnekapı İstanbul Hukuk Fatih

İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Rizespor Antalyaspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Rizespor Antalyaspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Lucifer nedir? Lucifer'in mührü ne, anlamı nedir? Semih Çelik defterine ne çizdi, Semih Çelik cinayet planı ne? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 4 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef balaban köftesi tarifi (ESKİŞEHİR)! En güzel balaban köftesi tarifi! Balaban köftesi tarifi nasıl yapılır? Balaban köftesi için malzemeler! MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Semih Çelik Ayşenur Halil'i neden öldürdü? Ayşenur Halil kimdir? İstanbul Fatih'de öldürülen Ayşenur Halil kaç yaşında, nereli, nasıl, neden öldürüldü? Semih Çelik İkbal Uzuner'i neden öldürdü?
title