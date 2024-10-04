Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda kızın kafasını kesen Semih Çelik kaç yaşında, nereli?

Yaşanan üzücü olayda Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü. Semih Çelik kimdir? İstanbul Fatih'te surlarda 2 kızı öldüren Semih Çelik kimdir?

SEMİH ÇELİK İSTANBUL FATİH'TE SURLARDA 2 KIZI ÖLDÜRDÜ!

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı. Hastanede hayatını kaybettiği öğrenilen Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da sevgilisi Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı.

Öte yandan Semih Çelik'in Fatih'te öldürdüğü İkbal Uzuner'in eski sevgilisi olduğu, Eyüpsultan'da öldürdüğü Ayşenur Halil'in de şuanki kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.

19 yaşındaki Semih Çelik'in 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in önce başını kesti ev surlardan aşağıya attı. Sonrasında da boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı ve intihar etti.

SEMİH ÇELİK KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde Edirnekapı surlarında yaşanan olayda 19 yaşındaki İkbal Uzuner'in kafasını keserek intihar eden şahsın Semih Çelik olduğu belirlendi. Semih Çelik'in kasaplık yaptığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken hastaneye 5 kez giriş kaydı yaptığı belirlendi.