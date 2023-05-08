Semicenk - Geri Dönemedim sözleri! 'Geri Dönemedim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Semicenk'in yeni şarkısı Geri Dönemedim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk Geri Dönemedim sözleri nelerdir? Geri Dönemedim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Semicenk - Geri Dönemedim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
GERİ DÖNEMEDİM ŞARKI SÖZLERİ
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Kimileri vardı öyle masum değildi
Zararı baştan cana değince gerildi
Yaşlar doldu gözlere, gözlerden düştü yine kalplere
Ömrünün yükünü omzuma yaslaman, sorun bile değildi
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Umut gidenin ardında
Ahım yatar ve kalktığında
Sana sarf edecek çok sözü var
Ama gücü yoktu ki anlamına baktığında
Ruhum kalmışken paramparça
Zor, bir anlamı yok, bir anlamı yok
***
Geri dönemedim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
B?lki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından
***
Geri dön?medim arsızca
Kaçtığımdan umarsızca
Belki kalamadım aklında
Sever gibi yaptığından