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Semicenk - Geri Dönemedim sözleri! 'Geri Dönemedim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Semicenk - Geri Dönemedim sözleri! 'Geri Dönemedim' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Semicenk'in yeni şarkısı Geri Dönemedim, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Semicenk Geri Dönemedim sözleri nelerdir? Geri Dönemedim şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Semicenk - Geri Dönemedim şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Semicenk'e aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

GERİ DÖNEMEDİM ŞARKI SÖZLERİ

Geri dönemedim arsızca

Kaçtığımdan umarsızca

Belki kalamadım aklında

Sever gibi yaptığından

***

Kimileri vardı öyle masum değildi

Zararı baştan cana değince gerildi

Yaşlar doldu gözlere, gözlerden düştü yine kalplere

Ömrünün yükünü omzuma yaslaman, sorun bile değildi

***

Geri dönemedim arsızca

Kaçtığımdan umarsızca

Belki kalamadım aklında

Sever gibi yaptığından

***

Geri dönemedim arsızca

Kaçtığımdan umarsızca

Belki kalamadım aklında

Sever gibi yaptığından

***

Umut gidenin ardında

Ahım yatar ve kalktığında

Sana sarf edecek çok sözü var

Ama gücü yoktu ki anlamına baktığında

Ruhum kalmışken paramparça

Zor, bir anlamı yok, bir anlamı yok

***

Geri dönemedim arsızca

Kaçtığımdan umarsızca

B?lki kalamadım aklında

Sever gibi yaptığından

***

Geri dön?medim arsızca

Kaçtığımdan umarsızca

Belki kalamadım aklında

Sever gibi yaptığından

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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