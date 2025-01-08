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Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?

Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?
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Selma Aliye Kavaf, Türk siyasetçi ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanıdır. Kendisi hakkında merak edilenler arasında yaşı ve doğum yeri gibi bilgiler bulunuyor. Kavaf, halk tarafından sıkça merak edilen bir isimdir ve hakkındaki bilgilerin detayları oldukça ilgi çekiyor. Peki, Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?

1 Temmuz 1962 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Selma Aliye Kavaf, eğitim hayatından iş yaşamına kadar pek çok alanda dikkat çekici bir kariyere sahiptir. Aynı zamanda, siyasette kadın temsilini artırma konusundaki çalışmalarıyla da öne çıkmıştır. Siyasetçi ve eğitimci kimliğiyle tanınan Kavaf, AK Parti hükümetlerinde çeşitli görevler üstlenmiş ve özellikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak hizmet vermiştir. Bu nedenle, "Selma Aliye Kavaf kaç yaşında?" ve "Selma Aliye Kavaf nereli?" gibi sorular da sıkça gündeme geliyor. Peki, Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli'de doğdu.

Denizli Lisesi`ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Sonra 1991 yılına kadar özel dershanelerde öğretmenlik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı liselerde öğretmenlik yaptı.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. Yasama döneminde TBMM Peru dostluk gurubu başkanlığı ve Sağlık Komisyonu Sözcülüğü görevlerini üstlendi.

2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Görev süresi boyunca Kongo – Ürdün – Arnavutluk Karma Ekonomik Konsey Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Bakanlık görevi sonrasında siyasete ara verdi. Ardından 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde tezli yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans programının sonrasında 2015 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde Doktora programına başladı. Halen doktora programına devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilen Selma Aliye Kavaf evli ve 1 çocuk annesidir.

Selma Aliye Kavaf kimdir? Selma Aliye Kavaf kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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