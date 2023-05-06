CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Selin Sayek Böke kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partili, evli mi? Selin Sayek Böke ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Selin Sayek Böke geliyor. Peki, Selin Sayek Böke kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Selin Sayek Böke'nin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

Selin Sayek Böke (d. 24 Ağustos 1972; Buffalo, New York ), Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçi.

Hayatı

Selin Sayek, 24 Ağustos 1972 tarihinde, Füsun Sayek ve İskender Sayek çiftinin kızı olarak Buffalo, New York'ta doğdu. Annesi hekim, babası tıp profesörüdür. Anne tarafı Niğdeli, baba tarafı Hatay'ın Arsuz ilçesindendir.

Sayek sırasıyla Çankaya İlkokulu'ndan, 1989'da TED Ankara Koleji'nden, 1993'te de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1999 yılına kadar Duke Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 2003'te Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında ise doçent oldu.

Siyasi kariyeri

2014'te Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'ne seçildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP'nin İzmir 1. bölge milletvekili adayı oldu ve TBMM'ye girdi. Kasım 2015'teki erken genel seçimlerde yeniden aynı şehirden milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcülüğü yaptı. 6 Mayıs 2017 tarihinde Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığından ve Parti sözcülüğünden istifa etti. Temmuz 2020'de yapılan bir sonraki kurultay sonrasında CHP Genel Sekreteri görevine getirildi.

2019 yılında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu'nun başkan vekili olarak seçildi. Böke, bu göreve gelen ilk Türk parlamenter oldu. 30 Ocak 2020 - 24 Ocak 2022 tarihleri arasında AKPM Avrupa Sosyal Şartı Alt Komitesi Başkanı olmuş, 24 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Sosyal Sorunlar, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi başkanıdır.

Kişisel yaşamı

2002'de inşaat mühendisi Mert Böke ile evlendi ve bu evliliğinden Can ve Aksel adlarında iki oğlu oldu.