Üye Girişi
Haberler
Suriye'de PKK/YPG'yle olan cephe hatlarına ağır silahlar sevk edildi, hazırlıklar alarm seviyesinde

Suriye'de askeri hazırlıklar alarm seviyesine çekildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı

Bakan Fidan, Ahmed Şara'nın devletin adını değiştireceğini açıkladı
Bakan Fidan: YPG kendini feshetmezse askeri operasyon yaparız

Bakan Fidan'dan terör örgütüne son uyarı! Operasyon an meselesi
Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak

Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü binasında, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 çalışan hayatını kaybetti. Peki, Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü? Selim Okumuş kimdir?

Ptt Müdür Vekili Selim Okumuş'un ölümünün ardından, "Kimdir, neden öldü?" soruları gündeme geldi. Rize'de gerçekleşen korkunç saldırıda hayatını kaybeden Okumuş'un yaşamı ve ölümüne dair merak edilen tüm detaylar merak konusu oldu

PTT MÜDÜR VEKİLİ SELİM OKUMUŞ KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi.

Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

2 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Şahıs, PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurarak ağır yaraladı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çalışan ambulansla Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Okumuş ve Beyazıt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selim Okumuş kimdir? PTT Müdür Vekili Selim Okumuş kimdir, neden öldü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Devlet hastanesi acil servisinde mide bulandıran olay
img

Trump'ın açık açık istediği ülkeden gelen yanıt işleri kızıştıracak
img

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de PTT binasında 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

PTT binasında 2 çalışanı silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı
Bu halinden eser kalmamış: Sergen Yalçın, yoğun bakımdaki kardeşinin son durumunu paylaştı

Bu halinden eser kalmamış! İşte Sergen'in kardeşinin son durumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
Yeşilçam oyuncusu Coşkun Göğen'in eşi kansere yenik düştü

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha

Son Dakika Haberleri

Siber Güvenlik Başkanlığı nedir, görevleri nelerdir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8 Ocak Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 8 Ocak Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8 Ocak Bahçelievler, Zeytinburnu, Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 8 Ocak Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 8 Ocak Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 8 Ocak Akhisar, Turgutlu, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8 Ocak Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ocak Çarşamba Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.