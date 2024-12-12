Benny Blanco'nun özel hayatı, müzik kariyeri kadar ilgi çekiyor. Blanco'nun geçmişte diğer ünlü isimlerle adı anılmış olsa da, Selena Gomez ile olan bu ilişki iddiaları özellikle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. 32 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, 36 yaşındaki müzisyen-prodüktör Benny Blanco ile nişanlandığını sürpriz bir paylaşımla duyurdu. Birçok kişi Benny Blanco'nun hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Selena Gomez'in sevgilisi Benny Blanco kimdir? Benny Blanco kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SELENA GOMEZ'İN SEVGİLİSİ BENNY BLANCO KİMDİR?

Benny Blanco, asıl adı Benjamin Joseph Levin olan ve 8 Mart 1988 doğumlu Amerikalı bir müzik prodüktörü, şarkı yazarı ve sanatçıdır. Virginia, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Benny Blanco, henüz genç yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Kariyerine hip hop ve pop müzik prodüksiyonları yaparak adım atan Blanco, günümüzde müzik dünyasının en saygın isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Benny Blanco'nun kariyerinde Rihanna, Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry ve Maroon 5 gibi dünyaca ünlü sanatçılarla yaptığı iş birlikleri bulunuyor. Blanco, bu iş birlikleri sayesinde birçok uluslararası hit şarkıya imza atmış ve Grammy dahil olmak üzere pek çok ödül kazanmıştır. Prodüktörlükteki başarısıyla adını duyuran Blanco, aynı zamanda kendi şarkılarıyla da tanınmaktadır.

Selena Gomez, evlenme teklifi aldığı anı sosyal medyada "Sonsuzluk şimdi başlıyor" notuyla paylaştı. Benny Blanco ise bu mutluluğunu "O benim eşim" diyerek hayranlarıyla paylaştı. Bu romantik açıklamalar, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündem oldu.