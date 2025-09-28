Selena Gomez evlendi mi? Selena Gomez kiminle evlendi?

Selena Gomez evlendi mi? Hollywood'dan gelen son haber, magazin dünyasını adeta yerinden oynattı! Yıllardır aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Selena Gomez, bu kez herkesi şaşırtan bir kararla dünyaevine girdi. Peki, Selana Gomez kiminle evlendi? Detaylar haberimizde...

SELENA GOMEZ EVLENDİ Mİ?

Evet, dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, 2025 yılının en çok konuşulan düğünlerinden biriyle evlendi. Hayranlarını hem şaşırtan hem de sevindiren bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gomez, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco ile 27 Eylül 2025'te hayatını birleştirdi. Bu gelişme, magazin dünyasında son dönemin en dikkat çekici olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

California'da gerçekleşen nikâh töreni, çiftin yakın çevresi ve ailesinin katılımıyla oldukça sade ancak son derece zarif bir atmosferde düzenlendi. Basına kapalı olan bu özel gün, çiftin mahremiyetine verdikleri önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.

SELENA GOMEZ KİMLE EVLENDİ?

Selena Gomez'in kalbini kazanan isim, müzik dünyasının başarılı yapımcılarından Benny Blanco oldu. Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve röportajlarla ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyorlardı.

Benny Blanco, sadece Gomez'in sevgilisi değil; aynı zamanda onun kariyerinde de etkili olabilecek bir isim. Müzikal anlamda birbirlerine destek oldukları bilinen çiftin bu evlilik kararı, pek çok hayran tarafından "doğru zaman, doğru kişi" şeklinde yorumlandı.

BENNY BLANCO KİMDİR?

Benny Blanco, asıl adıyla Benjamin Joseph Levin, müzik prodüksiyonu denince akla gelen ilk isimlerden biri. 8 Mart 1988'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde doğan Blanco, genç yaşlardan itibaren müziğe duyduğu ilgiyi profesyonel bir kariyere dönüştürmeyi başardı.

Kariyerine hip hop ve pop müzik alanında prodüktör olarak adım atan Benny Blanco, zamanla müzik endüstrisinde adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle prodüktörlük becerisi ve yaratıcı vizyonu sayesinde sektörde saygın bir konuma yükseldi. Blanco'nun imzasını taşıyan şarkılar dünya müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

Benny Blanco'nun kariyerinde yer alan isimler adeta müzik dünyasının yıldızlar geçidi gibi. Rihanna, Ed Sheeran, Katy Perry, Justin Bieber, Halsey ve Maroon 5 gibi global müzik devleriyle yaptığı projeler sayesinde Blanco, birden fazla kez Grammy ödüllerine aday gösterildi ve bazılarını kazanarak büyük başarılara imza attı.

Ayrıca Blanco, yalnızca perde arkasında değil, sahne önünde de kendi müziğini üreten bir sanatçı olarak biliniyor. Kendi adıyla çıkardığı parçalar da dijital müzik platformlarında milyonlarca dinlenme rakamına ulaştı.

BENNY BLANCO KAÇ YAŞINDA?

Benny Blanco, 8 Mart 1988 doğumlu olup, şu anda 37 yaşındadır. Müzik sektöründeki kariyerine oldukça genç yaşta adım atan Blanco, henüz 20'li yaşlarının başında dünya çapında hit olan parçaların prodüktörlüğünü yapmaya başlamıştır.

Bugün, 30'larının sonlarına yaklaşmasına rağmen hala müzik dünyasının en üretken ve en saygı duyulan isimlerinden biri olarak anılmaktadır. Yaşı genç olsa da edindiği tecrübe, Blanco'yu yalnızca kendi kuşağının değil, tüm zamanların en etkili müzik prodüktörlerinden biri haline getirmiştir.