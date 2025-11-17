Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Selen Sevigen, Türkiye'de sanat ve medya dünyasında farklı kimliğiyle tanınan bir isimdir. Oyunculuk, sunuculuk ve müzik alanlarındaki kariyeriyle dikkat çeken Sevigen, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer almıştır. Peki, Selen Sevigen kimdir? Selen Sevigen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SELEN SEVİGEN KİMDİR?

Selen Sevigen, 1979 yılında doğmuş bir sanatçıdır. Türkiye'nin tanınmış politik figürlerinden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in kızı olarak dünyaya gelen Selen, ailesinin politik etkisine rağmen kendi yolunu sanat ve medya alanında çizmiştir.

Eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başlayan Sevigen, akademik kariyerini ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde sürdürerek uluslararası bir perspektif kazanmıştır. Bu süreçten sonra sanat alanında uzmanlaşmak isteyen Sevigen, İngiltere'deki London Academy of Music and Dramatic Arts'ta hem müzik hem de sinema eğitimi almıştır.

Profesyonel oyunculuk kariyerine Bernard Hiller'dan ders alarak adım atan Selen Sevigen, Türkiye'de sinema ve televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Sunuculuk deneyimi de bulunan sanatçı, Türkmax ekranlarında yayınlanan Gala isimli sinema programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Oyunculuk kariyerinde ise O Şimdi Mahkum ve O… Çocukları gibi projelerde rol almıştır.

SELEN SEVİGEN KAÇ YAŞINDA?

Selen Sevigen, 1979 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren sanat ve medya ile iç içe büyüyen Sevigen, eğitim hayatını tamamladıktan sonra kariyerine hızla odaklanmıştır.

Yaşı ilerledikçe profesyonel alanlarda kendini geliştirmeye devam eden Selen, hem oyunculuk hem de sunuculuk alanındaki yeteneklerini sergilemeye devam etmiştir. Özel hayatında da birçok önemli gelişmeye sahne olan Selen Sevigen'in yaşamı, hem kariyer hem de magazin boyutlarıyla ilgi çekici bir tablo sunmaktadır.

SELEN SEVİGEN NERELİ?

Selen Sevigen, Türkiye'nin İstanbul şehrinde dünyaya gelmiştir. Babasının aktif politik kariyeri nedeniyle çocukluk ve gençlik yılları İstanbul'un sosyal ve kültürel yaşamı ile iç içe geçmiştir. İstanbul'un sanat ve medya dünyasındaki hareketli atmosferi, Selen Sevigen'in ileride seçeceği sanat kariyerine ilham kaynağı olmuştur.

Türkiye dışında ABD ve İngiltere'de aldığı eğitimler, Selen'in dünya görüşünü ve sanatsal bakış açısını zenginleştirmiştir. Bu uluslararası deneyim, onun Türk sanat dünyasında farklı bir bakış açısına sahip olmasını sağlamıştır.