Selen Görgüzel’den Narin Güran’ın mezarına ziyaret: Bir melekle buluştum

Sanatçı kimliğinin yanı sıra sosyal konulara duyarlılığıyla da bilinen Selen Görgüzel, Türkiye’yi derinden sarsan Narin Güran olayının ardından küçük kızın mezarını ziyaret etti. Görgüzel, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi.

“BİR MELEKLE BULUŞTUM”

Mezar başında çekilen kareleri yayınlayan Görgüzel, paylaşımına “Bir melekle buluştum” notunu düşerken, #unutmadımnaringüran etiketiyle yaptığı paylaşım dikkat çekti. Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Görgüzel’in ziyareti sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı sanatçının bu anlamlı davranışına destek mesajları paylaşırken, Narin Güran için yapılan paylaşımlar yeniden gündeme geldi.