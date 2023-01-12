Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Selen Domaç geliyor. Peki, Selen Domaç kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında? Selen Domaç'ın rol aldığı diziler ve filmler nelerdir? Selen Domaç'ın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Selen Domaç, Türk dizi ve sinema oyuncusu. Çöp Adam dizisinde Ahu karakterini canlandıran Selen Domaç kimdir merak edildi. Peki, Selen Domaç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, rol aldığı dizi ve filmler neler? Selen Domaç'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

SELEN DOMAÇ KİMDİR?

Selen Domaç (d. 14 Mart 1981, İstanbul), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Selen Domaç doğum tarihi : 14 Mart 1981

Selen Domaç kaç yaşında : 41 yaşında

Selen Domaç nereli : İstanbul doğumlu

Selen Domaç mesleği ne : Oyuncu

1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite eğitimini 2006 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. Son olarak, 2021 yılında yayımlanan Seni Çok Bekledim adlı dizide Songül karakterini canlandırmıştır.

Filmografi

Dizi

Üzgünüm Leyla - 2000

Farklı Desenler - 2011-2012 (Cennet)

Acayip Hikayeler - 2012 (Eylül)

Serçe Sarayı - 2015 (Nermin)

Yeter - 2015-2016 (Filiz)

Koca Koca Yalanlar - 2018 (Refika)

Hizmetçiler - 2020 (Hacer Tuna)

Aşk 101 - 2020 (Işık'ın annesi)

Seni Çok Bekledim - 2021 (Songül)

Çöp Adam - 2022 (Ahu)

Film