Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Kurtlar Vadisi, yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor. Usta oyuncu Selçuk Yöntem’in diziyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından, Zafer Ergin’in geçmişte yaptığı çarpıcı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

SELÇUK YÖNTEM: GENÇLERİ KÖTÜ ETKİLEDİ

Selçuk Yöntem, dizinin ilk dönemlerinin devlet-mafya ilişkisine farklı bir bakış açısı getirdiğini ancak suçluların ceza almamasının gençler üzerinde olumsuz etki yaratmış olabileceğini ifade etti.

ZAFER ERGİN: PRENSİPLERİM İÇİN BIRAKTIM

Zafer Ergin ise yıllar önce yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi’nden prensipleri nedeniyle ayrıldığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Arka Sokaklar öncesi Kurtlar Vadisi’ni bırakmıştım zararlı olduğu için, kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı."

“PARA DEĞİL İLKELERİM VAR”

Ergin, bazı meslektaşlarının yüksek kazanca rağmen diziyi bırakmasını eleştirdiğini de belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı oyuncu arkadaşlar ‘Neden bıraktın? Dünyanın parasını alıyorsun’ dedi. Benim ilkelerim, prensiplerim var. Televizyon büyük bir silahtır."

ESKİ AÇIKLAMALAR YENİDEN GÜNDEMDE

Selçuk Yöntem’in sözlerinin ardından Zafer Ergin’in bu açıklamaları sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlanırken, iki usta oyuncunun aynı diziye yönelik eleştirileri dikkat çekti.