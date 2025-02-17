Selçuk Üniversitesi'nde ne oldu SON DAKİKA?

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre 1 öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Peki, Selçuk Üniversitesi'nde ne oldu SON DAKİKA?

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.