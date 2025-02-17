Selçuk Üniversitesi'nde ne oldu SON DAKİKA?
Selçuk Üniversitesi'nde ne olduğu merak ediliyor. Vatandaşlar, Selçuk Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırının detaylarını araştırıyor. Peki, Selçuk Üniversitesi'nde ne oldu? Öğrenci dekan yardımcısını neden vurdu? İşte detaylar!
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre 1 öğrenci dekan yardımcısını vurup intihar girişiminde bulundu. 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Peki, Selçuk Üniversitesi'nde ne oldu SON DAKİKA?
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU?
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde dekan yardımcısını vuran öğrenci, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.