Selçuk Şirin kimdir? Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin hangi kitapları yazdı?

New York Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selçuk Şirin hakkında birçok soru gündeme geldi. Akademisyen, yazar Prof.Dr. Selçuk Şirin kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin hangi kitapları yazdı? Detaylar haberimizde...

SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?

1968 yılında Kars'ın Yiğitkonak Köyü'nde dünyaya geldi. 51 yaşındadır. Selçuk Şirin aslen Karslı'dır. Orta okul ve lise ise Göle ilçesinde tamamladı. Daha sonra Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'de Eğitim Bilimleri bölümünü okudu.

SUNY'de is eyüksek lisans yaptı. ABD'de Boston College'dan doktorasını tamamladı. Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'nde (NYU) Profesör olarak davranış bilim ve istatistik dersleri vermekte, eğitimden gelişime geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. Şirin'in doktora derecesi almış olan Şirin 100'ü aşkın bilimsel yayına imza atmıştır.

Boston College ve NYU'dan Ögretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Araştırmacı Ödülü, dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü, ve Jacob Vakfı'ndan 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü almıştır. Selçuk Şirin 2015 yılında ABD Bilimler Akademisi Komisyonuna seçilmiştir.

2014 yılından itibaren Hürriyet'te haftalık köşe yazıları yazan Selçuk Şirin'in "Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet" ve "Bir Türkiye Hayali" adli iki Türkçe kitabı, "Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Selves Through Multiple Methods" adlı bir İngilizce kitabı ve çocuklara yönelik pek çok alıştırma kitabı bulunmaktadır.

SELÇUK ŞİRİN HANGİ KİTAPLARI YAZDI?