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Selçuk Şirin kimdir? Selçuk Şirin kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin hangi kitapları yazdı?

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Selçuk Şirin son dönemlerde televizyon programlarında yorumlarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. New York Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selçuk Şirin hakkında birçok soru vatandaşların gündemine gelmeye başladı.Peki, Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

New York Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Selçuk Şirin hakkında birçok soru gündeme geldi. Akademisyen, yazar Prof.Dr. Selçuk Şirin kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin hangi kitapları yazdı? Detaylar haberimizde...

SELÇUK ŞİRİN KİMDİR?

1968 yılında Kars'ın Yiğitkonak Köyü'nde dünyaya geldi. 51 yaşındadır. Selçuk Şirin aslen Karslı'dır. Orta okul ve lise ise Göle ilçesinde tamamladı. Daha sonra Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'de Eğitim Bilimleri bölümünü okudu.

SUNY'de is eyüksek lisans yaptı. ABD'de Boston College'dan doktorasını tamamladı. Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'nde (NYU) Profesör olarak davranış bilim ve istatistik dersleri vermekte, eğitimden gelişime geniş bir alanda araştırmalar yapmaktadır. Şirin'in doktora derecesi almış olan Şirin 100'ü aşkın bilimsel yayına imza atmıştır.

Selçuk Şirin kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Şirin hangi kitapları yazdı?

Boston College ve NYU'dan Ögretim Üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Araştırmacı Ödülü, dünyadaki en büyük eğitim araştırmacılar derneği AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü, ve Jacob Vakfı'ndan 2018 Sosyal Girişimcilik Ödülü almıştır. Selçuk Şirin 2015 yılında ABD Bilimler Akademisi Komisyonuna seçilmiştir.

2014 yılından itibaren Hürriyet'te haftalık köşe yazıları yazan Selçuk Şirin'in "Yol Ayrımındaki Türkiye: Ya Özgürlük Ya Sefalet" ve "Bir Türkiye Hayali" adli iki Türkçe kitabı, "Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Selves Through Multiple Methods" adlı bir İngilizce kitabı ve çocuklara yönelik pek çok alıştırma kitabı bulunmaktadır.

SELÇUK ŞİRİN HANGİ KİTAPLARI YAZDI?

  • Yetişin Gençler
  • Erken çocukluk eğitimine giriş
  • Ya Adalet Ya Sefalet
  • Anladıklarım- Selçuk şirin okul
  • Oynadıklarım-Selçuk şirin okul
  • Çözdüklerim-Selçuk şirin okul
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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