Selahattin Metin kimdir? MHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Selahattin Metin kimdir? MHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin nereli? Detaylar haberimizdedir…

SELAHATTİN METİN KİMDİR?

Selahattin Metin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.