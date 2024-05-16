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Selahattin Demirtaş neden ceza aldı, suçu neydi?

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Mahkemenin iki kez karar açıklamayı ertelediği HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün görüldü. Peki, Selahattin Demirtaş neden ceza aldı, suçu neydi?

6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 42 yıl hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Selahattin Demirtaş neden ceza aldı, suçu neydi?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN CEZA ALDI, SUÇU NEYDİ?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA DOSYADA

Verilen aranın ardından Demirtaş'ın, Diyarbakır'da yaptığı konuşmadan dolayı 'terör örgütü propogandası' suçu işlediğine hükmedildi ve 2 yıl 30 ay, Diyarbakır'da bir toplantıda 'yasadışı gösteriyi tahrik, kışkırtma' suçundan 3 yıl, 2015'te Cizre'de yaptığı konuşmadan '2911'e muhalefet'ten 1 yıl 6 ay, 'suçu ve suçluyu övme'den 1 yıl 6 ay, Van'da yaptığı bir konuşma 'propaganda'dan 2 yıl hapis cezası verildi.

TOPLAMDA 42 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 42 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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