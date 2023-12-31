Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası neden öldü, ölüm sebebi ne?

Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Son günlerde gündeme gelen haberler nedeniyle araştırılıyor ve merak ediliyor. Demirtaş, geçen yıl rahatsızlık geçiren babasını özel izinle Diyarbakır'a giderek ziyaret etmişti. Gündemde yer alan haberlerin ardından Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Sorusu araştırılıyor. Peki, Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası neden öldü, ölüm sebebi ne?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti. 2022 yılında kalp krizi geçiren Tahir Demirtaş, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, sabah saatlerinde Diyarbakır'a bağlı Kayapınar ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Demirtaş, çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tahir Demirtaş, geçen yıl kasım ayında kalp krizi geçirmiş, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Diyarbakır'da babasıyla görüşmüştü.