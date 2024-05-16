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Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

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6-8 Ekim 2014 tarihinde çıkan sokak eylemlerine ilişkin görülen Kobani Davası'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verilen ceza belli oldu. Demirtaş hakkında 28 yıl 6 ay hapis cezası verilirken tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Mahkemenin iki kez karar açıklamayı ertelediği HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşması bugün görüldü.

MÜEBBET CEZASI 20 YILA İNDİRİLDİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA DA DOSYADA

Demirtaş hakkında ayrıca 'suç işlemeye tahrik'ten 4 yıl 6 ay, 21 Mart 2016 Newroz'unda yaptığı konuşmadan 2 yıl 6 ay, 29 Şubat 2016'da Diyarbakır'da yaptığı konuşmada halkı kanunlara uymamaya tahrikten 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TOPLAMDA 28 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme Demirtaş hakkında toplamda 28 yıl hapis cezası verirken tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Gündem

Selahattin Demirtaş Kobani Davası Gündem Haberler

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Yorumlar (13)

Ertuğrul Yenigul:

hiç bir şey

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Özlem Erdemir:

Yaşı 40.50var birde öyle hesapla

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hayrettin ozkan:

Çok sevdiğiniz ABD de olsaydı, şimdiye idam edilmişti

79
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Özcan Özcan:

ben abd yi sevmiyorum afganistanı seviyorum ne ülke ama bakınca insanın ufku açılıyor,içi huzurla doluyor.İslamın etkisi işte.

yanıt18
yanıt9
duyarlı vatandaş:

Yattığı süreyi gözönüne alınır ve böylece 2028 yılında halkın cumhurbaşkanı seçilirse şaşırmayın. Burası Türkiye 24 saatte çok şey değişir. Hayırlısı olsun…

36
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Murat Aktas:

O ÖLEN MASUM İNSANLARI GERİ GETİRMEZ HİÇBİR KARAR.BUNUN GİBİ İNSANLARA KONUŞMA HAKKI VERENLER DE SUÇLU.AZ BİLE VERMİŞLER.

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Özcan Özcan:

cezasını çeksin ama belki onu da kandırmışlardır?

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Sedat Macit:

yarına kaldı ama yanına kalmadı.

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Sedat Macit:

super

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Ahmet Legolas:

Bugün aldığım en güzel haber..İçerde çürüyecek ahahaha

30
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