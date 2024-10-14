Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi! Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman?

Dizi severler, Selahaddin Eyyubi'nin bu yeni sezonunun başlangıç tarihi için sabırsızlıkla bekliyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, izleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği 29. bölüm fragmanını yayınladı. Bu yeni bölümde izleyicileri sürükleyici olaylar ve etkileyici sahneler bekliyor. Dizi, tarihsel olayları ve karakterlerin dramını ustalıkla işleyerek, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman? Selahaddin Eyyubi yeni sezon tarihi!

SELAHADDİN EYYUBİ YENİ SEZON EN ZAMAN?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni sezon ilk bölümü 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SELAHADDİN EYYUBİ YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Arslanşah'ın oyunları yüzünden beylerle karşı karşıya gelen Sultan Nureddin, savaşın eşiğine gelmiştir. Selahaddin ve Gazileri, Karategin'i bulmuş fakat Maral'ın tuzakları yüzünden büyük bir tehlike ile karşı karşıya gelmiştir.

Müslüman kanı dökmek istemeyen Sultan Nureddin'in tek yolu Selahaddin'in Karategin'i bulup getirmesidir. Selahaddinler büyük bir tehlikenin ortasındayken onu kurtaran Ömer Mella olur ve bu sayede de Karategin'i Maral'ın elinden kurtarırlar.

Karategin'i Arslanşah'ın vurdurduğunu öne sürerek savaşı durdurmaya çalışan Sultan Nureddin'e karşı çıkan Arslanşah, Karategin'in sağ salim dönmesiyle köşeye sıkışır. Beyler, Arslanşah'a öfkeliyken Bernard'ın kurduğu plan devreye girer ve Bernard'ın bıraktı Temur gelerek Karategin'i vurmadığını söyleyerek inkar eder. Her iki taraf arasında sıkışan Beyler ne Arslanşah'ın ne de Sultan Nureddin'in yanında birlik olmayı kabul etmez.

Beylerin dağılması Zengilerin kuvvetini azaltırken Bernard'a ise Gazze için harekete geçme fırsatı doğurur. Bu durum Sultan Nureddin'in ve Selahaddin'i huzursuz ederken Selahaddin ne yapıp edip Beyleri kalmaları için ikna edecek ve hep birlikte Kudüs için harekete geçecektir.

Selahaddin, Gazze'ye yönelen Bernard'ı nasıl alt edecektir? Dağılan Müslümanlar yeniden birlik hâline getirilebilecek midir? Kendi hırsları uğruna suikast tertip etmekten ve dahi Türklerin amansız düşmanı haçlılarla bile ittifak etmekten çekinmeyen Arslanşah'ın gerçek yüzü nasıl aşikâr olacaktır? Selahaddin ve Nureddin, Kudüs'e yürüyecekken nasıl bir kuvvetle karşı karşıya kalacaktır?