Selahaddin Eyyubi'nin hayatının anlatıldığı dizi, tarihi olayları ve karakterleri izleyiciyle buluşturuyor. TRT 1 kanalında yayınlanan dizinin oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? Selahaddin Eyyubi konusu ne? İşte detaylar...

Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi oyuncu kadrosu! Selahaddin Eyyubi konusu ne?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ilk bölümüyle bugün TRT 1 kanalında ekranlara gelecek. Kudüs Fatihi olarak bilinen Selahaddin Eyyubi'nin hayatını anlatan dizi tanıtımıyla büyük ilgi görmüştü. İzleyiciler tarafından dizide rol alacak ünlü isimler araştırılmaktadır. Peki, Selahaddin Eyyubi oyuncuları kimler? Selahaddin Eyyubi konusu ne? Detaylar haberimizde...

SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİMLER?

Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NE?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde asırlar önce Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesi anlatılacak. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin yapımını Akli Film yapımcılığını ve proje tasarımını Emre Konuk üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.