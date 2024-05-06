Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Selahaddin Eyyubi 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Selahaddin Eyyubi 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Mayıs Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir. Sultan Nureddin, Mevdud'u infaz edecekken, anneleri Kutlu Hatun savaş meydanına gelir ve buna engel olur. Annesi için Mevdud'u öldürmekten vazgeçen Sultan Nureddin, Mevdud'a ağır bir ceza verir. Selahaddin'in Şam'ı geri aldığını ve ona yardım edenin Karategin olduğunu öğrenen Dolat ise öfkeden deliye döner. Karategin'in kendisine ihanet ettiğini düşünen Dolat ona hesap sormak ister. Fakat Selahaddin, Karategin'i Dolat'ın insafına bırakmaz. Bu durum Dolat ile Nureddin arasında gergin olan iplerin kopmasına yol açar. Dolat, Zengi Topraklarında konumunu güçlendirmek için Anadolu'dan oğlu İltutmuş önderliğinde bir ordu getirmeye karar verir. Dolat ile Nureddin arasında büyük bir çatışma olduğunu bilen Bernard, durumu fırsata çevirir. Zengi ile Selçuklu arasındaki düşmanlığı körüklemek ve Dolat'la olan ilişkisini sağlamlaştırmak için korkunç planını devreye sokar. Sultan Nureddin alenen savaş ilan eden Dolat'ı durdurabilecek midir? Kutlu Hatun'un gelişi saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir? Selahaddin, Bernard'ın tuzaklarını bozup Selçuklu Devleti ile Zengi Devleti arasında başlayan büyük fitnenin önüne geçebilecek midir? Gazze'yi fethe yönelecekken etrafını saran ihanet ve kumkuması bertaraf edebilecek midir?

SELAHADDİN EYYUBİ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Selahaddin Eyyubi 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.