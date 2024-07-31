Sela ezanı neden okunur? Şu an neden sela okunuyor? SELANIN ARAPÇA- TÜRKÇE OKUNUŞU

Cenaze törenlerinde veya toplumsal olaylarda okunan Sela, toplumu bilgilendirmek, ibadet için çağrıda bulunmak ve özel durumlara dikkat çekmek amacıyla okunur. Vatandaşlar, Sela ezanının neden okunduğunu merak ediliyor. Sela'nın hangi durumlarda okunduğu araştırılıyor. Peki, Sela ezanı neden okunur? Şu an neden Sela okunuyor?

SELA NEDEN OKUNUR?

Sela, Arapça kökenli bir kelimedir ve "anons" veya "bildirim" anlamına gelir. Sela ezanı, cami minaresinden yüksek sesle okunan ve Müslümanlara belirli bir olay veya durum hakkında bilgi veren bir ezandır.

SELANIN ANLAM VE ÖNEMİ

Sela kelime anlamı itibariyle dua ve namaz anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmet temenni ederken ve Allah'ı meth ederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir.

SELANIN ARAPÇA OKUNUŞU

Sala Dilkeşhaveran makamında okunmaktadır. Genellikle vakit namazının makamına uygun şekilde okunmaktadır.

Sala'nı okunuşu şu şekildedir:

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah,

Es Selatü ves-selamu aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya habiballah.

Es-Selatü vesselamu aleyk.

Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)

SELANIN TÜRKÇE OKUNUŞU

Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir.

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