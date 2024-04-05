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Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024?

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Şeker Bayramı'nın 2024 yılında başlama tarihi ve tatil süresi hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamu çalışanlarına 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir buçuk günlük idari izin verildi. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının sonuna gelinmesi ile birlikte birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Şeker Bayramı ne zaman? Şeker Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2024?

ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN?

Şeker Bayramıtatili uzatılmasıyla ilgili açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu çalışanlarına 10 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir buçuk günlük idari izin verildiğini belirttiği anlaşılıyor. Böylece, 10 Nisan 2024 tarihinden başlayarak Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü de bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarına 9 günlük bir tatil süresi sağlandığı ifade ediliyor. Bu kararın özel sektörde de benimsendiği ve genel olarak benzer bir yaklaşımın olduğu belirtiliyor. Buna göre 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. günüdür.

ŞEKER BAYRAMI KAÇ GÜN?

Şeker Bayramıbu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Normalde bayramın bir gün öncesinde, yani 9 Nisan Salı günü, genellikle yarım gün olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlar için bayram öncesindeki 1.5 günlük sürenin idari izin olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Bu kararla birlikte, kamu kurumu çalışanları 8-9 Nisan tarihlerinde idari izinli olacaklar. İdari izin öncesi 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günlerine denk geldiğinden, hafta sonu tatili bayram tatiline eklenmiş olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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