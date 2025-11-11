Haberler

Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz kimdir? Memleketi neresi, kaç yaşında?

Şehit Yarbay Gökhan Korkmaz kimdir? Memleketi neresi, kaç yaşında?
Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Kormaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidimizin haberini alan vatandaşlar Şehit Gökhan Korkmaz nereli, cenaze töreni ne zaman ve cenaze namazı nerede, ne zaman kılınacak araştırmaya başladı. İşte son gelen bilgiler...

Gökhan Korkmaz kimdir, nereli? Gürcistan'dan uçak düşmesi şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Kormaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine acı haber ulaştı.

ŞEHİT GÖKHAN KORKMAZ KİMDİR?

Şehidimiz Yarbay Gökhan Korkmaz ile ilgili son edilen bilgiler şu şekildedir:

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı.

Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur BAYRAM - Gündem
