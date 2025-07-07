Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın yürek dağlayan sözleri: Beklemesinler

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 8 kahraman askerimiz şehit düştü. Mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Ege Akar'ın daha önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Genç yaşında vatan için canını ortaya koyan Akar'ın sözleri Türkiye'yi yasa boğdu.

"BEKLEMESİNLER"

Bir tatbikat sırasında kaydedilen görüntülerde, kendisine sorulan "İstikamet neresi?" sorusuna "Kızıl Elma" diye cevap veren Akar, "Ailenize söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sorusuna ise "Beklemesinler" yanıtını vermişti.

EVİNİN ÖNÜNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

Öte yandan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki sitede yaşayan ailesinin evinin önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu. Ailenin yaşadığı daireye ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin babasının Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay, annesinin de askeriyeden emekli memur olduğu ve bir kardeşi bulunduğu öğrenildi.