Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Emre Albayrak için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmişti. Tören sonrasında şehit polis Albayrak'ın naaşı, tören mangasınca araca konulmak üzere silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı. Duygusal anların yaşandığı görüntüler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.