Şehit polise silah arkadaşlarından duygusal veda

İstanbul Çekmeköy'de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde bir tören düzenlendi. Tören sonrasında Albayrak'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak araca konuldu.

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit olmuştu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrası şehit polis Albayrak, silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirlerle uğurlandı.

İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Emre Albayrak için dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenmişti. Tören sonrasında şehit polis Albayrak'ın naaşı, tören mangasınca araca konulmak üzere silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşındı. Duygusal anların yaşandığı görüntüler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
