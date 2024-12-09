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Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli?

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Peki, Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli?

Bakan Güler, kaza sonucu şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Teğmen Tunahan Dağlı, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Astsubay Çavuş Taha Nergiz için yayımladığı mesajında şunları kaydetti: "Kahraman silah arkadaşlarımız 9 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize sabır dilerim." Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir?

ŞEHİT MUSTAFA ATAKAN DUT KİMDİR?

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan personelin kimlikleri belli oldu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde saat 11.00 sıralarında Isparta - Afyon Karayolu'nun 34. kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yaklaşık 300 metre yakınlarına UH-1 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazada şehitlerin, Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) olduğu öğrenildi.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut, 21 Temmuz 2000'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Evli olan teğmen Mustafa Atakan Dut, eşi ile birlikte İzmir'in Torbalı ilçesinde ikamet etmekteydi. Teğmen Mustafa Atakan Dut'un annesi Kübra ile babası Ali Dut'a acı haber verildi.

Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü Isparta'da uçuş eğitimi esnasında meydana gelen helikopter kazasında 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü.

Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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