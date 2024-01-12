Şehit mesajları ve sözleri! Şehitler için en anlamlı, güzel sözler! Şehitler için başsağlığı mesajları! Resimli şehit mesajları!

Vatanını korumak için canla başla mücadele eden şehitler için mesaj! Şehit mesajları! Şehitler için en anlamlı, güzel sözler! Şehitler için başsağlığı mesajları! En anlamlı şehit sözler! Dualı sözler!

EN ANLAMLI ŞEHİT SÖZLERİ

Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar.

Ben Türk'üm…Türk esir olmaz. Türk Devletsiz olmaz. Türk Bayraksız olmaz. Türk Ezansız olmaz. Türk Hürriyetsiz olmaz.

Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuluş savaşı daha kaldırır bu ülke.

"Şehitlerimizin rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekânları cennet olsun."

"Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

DUALI ŞEHİT SÖZLERİ

Dün gece derin bir uykuya daldım, çok güzel bir rüyayla sabah uyandım. Sen ise vatan derdindeymişsin MEHMEDİM şehit olmuşsun çok utandım…

Biz korkak değiliz ki saklanalım, biz çakal değiliz ki kaçalım, biz kahpe değiliz ki sırtından vuralım. Biz TÜRK'üz Kardeşim.

"Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı korumak, onların hatırasına olan en büyük borcumuzdur. Mekânları cennet olsun."

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını yâd ediyor, vatanları uğruna verdikleri mücadeledeki fedakarlıklarını unutmuyoruz. Mekânları cennet olsun."

"Şehitlerimizin kahramanlıkları ve vatan sevgisi, milletimizin kalbinde daima yaşayacak. Onları rahmetle anıyor, minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve emanetlerine layık olmak için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Mekânları cennet olsun, ruhları şad olsun."

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ŞEHİTLERLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLERİ (ŞEHİDLERLE İLGİLİ BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER)

"Malını müdafaada katlolunan şehiddir, ırz ve nâmusunu müdafaa ederken öldürülen şehiddir, nefsini müdafaada öldürülen şehiddir...""Şehidleri kanları ile sarın. Zira Allah yolunda açılan bir yara kıyâmet günü mahşere geldikte, o yara, rengi kan rengi, kokusu misk kokusu olarak kanar...""Şehidler cennetin kapısında, nehrin parlak zinetinde, yeşil çadırdadır. Sabah - akşam rızıkları Cennetten onlara gelir."

"Din kardeşini müdafaada katlolunan şehiddir, mâsum olan komşusunu savunurken öldürülen de şehiddir..."

"Şehidin borçtan başka bütün günahları mağfiret olunur." (Müslim) Bâzı âlimler denizde şehid olmanın, kul borcuna dahi keffaret olacağını ileri sürmüşlerdir.

"Şehid, ehl-i beytinden (aile ve akrabasından) 70 kişiye şefaat eder, şefaati kabûl edilir." (Ebû Dâvud, Tirmizî).

"Kıyâmet gününde 3 sınıf şefaat edecek: Peygamberler, sonra âlimler, sonra şehidler..." (Tâc)