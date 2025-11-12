Haberler

Şehit Emre Sayın kimdir? Hava Uzman Çavuş Emre Sayın kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Güncelleme:
Gürcistan'da görev uçuşu sırasında bir C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personelimizden Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden olan Sayın, görev esnasında hayatını kaybederek yürekleri dağladı. Şehit Emre Sayın kimdir?

Şehit Hava Uzman Çavuş Emre Sayın kimdir? Kahraman askerimizin memleketi Afyonkarahisar Bolvadin'dir. Henüz genç yaşta vatan görevini yerine getirirken şehadete ulaşan Emre Sayın'ın evli olup olmadığı ve yaşıyla ilgili bilgiler araştırıldı. Şehit Emre Sayın kimdir? Hava Uzman Çavuş Emre Sayın kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

TSK UÇAĞI KAZASINDA ŞEHİTLERİMİZ VAR

TSK'ya ait düşen C130 kargo uçağı faciasında şehit düşen kahramanlar arasında Hava Ulaştırma Bakım Uzman Çavuş Emre Sayın da bulunuyordu.

Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından ailesine bizzat iletildi. Acı haberin ulaşmasıyla birlikte, şehidin memleketi olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi derin bir yasa büründü. Şehidin baba ocağına ve mahallesine derhal Türk bayrakları asılarak kahramanlık nişanı gösterildi.

ŞEHİDİMİZİN MEMLEKETİ: AFYONKARAHİSAR BOLVADİN

Şehit Uzman Çavuş Emre Sayın'ın aslen Afyonkarahisar Bolvadinli olduğu belirtildi.

MSB'DEN SON AÇIKLAMA: 20 PERSONEL VE ARAMA KURTARMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son bilgilendirmede, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte toplam 20 personelimiz bulunuyordu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
