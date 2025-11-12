Haberler

Şehit Emrah Kuran kimdir? Astsubay Emrah Kuran kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Emrah Kuran kimdir? Astsubay Emrah Kuran kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda olan askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran şehit oldu. Acı haber, Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştığında baba Osman Kuran gözyaşlarını tutamadı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken meydana gelen trajik kazada şehit olan Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın vefat haberi, Milas'taki ailesine bildirildi. Şehidin haberi, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye yol açtı.

ŞEHİT EMRAH KURAN KİMDİR?

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, görev yaptığı süre boyunca sergilediği özveri ve cesaretle tanındı. Görevine olan bağlılığı ve fedakârlığıyla silah arkadaşlarının takdirini kazanan Kuran, sevenlerinin kalbinde daima yaşayacak.

MİLAS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Emrah Kuran'ın acı haberi, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba Osman Kuran, oğlunun şehadet haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Evli ve iki çocuk babası olan şehidin evine Türk bayrağı asılarak, yaşanan büyük acı ve gurur bir arada hissedildi.

