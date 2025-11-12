Haberler

Şehit Cem Dolapçı kimdir? Uzman Çavuş Cem Dolapçı kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Şehit Cem Dolapçı kimdir? Uzman Çavuş Cem Dolapçı kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye dönüş yolunda olan ve içinde 20 askeri personel bulunan C130 tipi askeri kargo uçağının kaza yaptığını duyurdu. Kazada şehit olan askerlerden biri Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı oldu. Şehit Dolapçı'nın hayatı ve görevi hakkında bilgiler kamuoyuna yansıdı. Şehit Cem Dolapçı kimdir? Uzman Çavuş Cem Dolapçı kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının kaza yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre uçak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundaydı ve içinde 20 askeri personel bulunuyordu. Kazada şehit olan askerlerden birinin Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı olduğu belirlendi. Peki, Uzman Çavuş Cem Dolapçı kimdir, nerelidir?

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPÇI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerler arasında Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı da bulunuyor. Şehit Dolapçı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da, görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiği ve mesleğine olan bağlılığıyla tanındığı belirtiliyor.

MSB'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını titizlikle yürütürken, kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirilmeye devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.