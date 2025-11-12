Şehit Cem Dolapçı kimdir? Uzman Çavuş Cem Dolapçı kaç yaşında, memleketi neresi, evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının kaza yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre uçak, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundaydı ve içinde 20 askeri personel bulunuyordu. Kazada şehit olan askerlerden birinin Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı olduğu belirlendi. Peki, Uzman Çavuş Cem Dolapçı kimdir, nerelidir?

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ CEM DOLAPÇI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerler arasında Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapçı da bulunuyor. Şehit Dolapçı hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da, görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiği ve mesleğine olan bağlılığıyla tanındığı belirtiliyor.

MSB'DEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibiyle birlikte toplam 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını titizlikle yürütürken, kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirilmeye devam ediyor.