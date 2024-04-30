Sedef Şahin kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sedef Şahin kaç yaşında, nereli? Sedef Şahin biyografisi!

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SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

Çeşitli reklam filmleri, tanıtım katalogları ve dizilerde rol aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında 'Patron Kim?' adlı dizide konuk oyuncu olarak yaşadı.

2005 yılında 'Belalı Baldız' dizisinde oynadığı 'Yeşim' karakteriyle dikkat çekti. LC Waikiki ve Beymen kataloglarında modellik yaptı.

2007-2008 yıllarında 'Sevgili Dünürüm' dizisinde 'Mine' karakterini canlandırdı. 2010 yılında Yıldız Kenter ile birlikte 'Kraliçe Lear' tiyatro oyununda sahne aldı.

2011-2012 yıllarında başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Cansu' karakteriyle adını duyurdu. Sedef Şahin; 2015 yılında 'Acil Aşk Aranıyor', 2016 yılında 'Diriliş Ertuğrul', 2018 yılında 'Vatanım Sensin' dizilerinde boy gösterdi. Ayrıca 2019 yılında 'Efsunlu: Kabirden Gelen' ve 2020 yılında 'Efsunlu Ayin' sinema filmlerinde rol aldı. Sedef Şahin 1.64 metre boyunda ve 52 kilo ve boğa burcudur. Beşiktaş ve Chelsea taraftarıdır.

SEDEF ŞAHİN DİZİLERİ

2003 - Patron Kim (Konuk Oyuncu)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu)

2005-2006 - Belalı Baldız (Yeşim)

2007-2008 - Sevgili Dünürüm (Mine)

2008 - Peri Masalı (Serra)

2008 - Mert ile Gert (Tuğçe)

2009 - Sıkı Dostlar (Funda)

2011-2012 - Adını Feriha Koydum (Cansu)

2012 - Emir'in Yolu (Cansu)

2015 - Acil Aşk Aranıyor (İpek)

2016 - Diriliş Ertuğrul (Maria)

2018 - Vatanım Sensin (Marina)

2022 - Demir Kadın: Neslican

SEDEF ŞAHİN FİLMLERİ

2019 - Efsunlu: Kabirden Gelen (Kübra)

2020 - Efsunlu Ayin (Ebru)