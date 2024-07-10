Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı neden olur, tedavileri neler? Sedef hastalığı bulaşıcı mı?

Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı neden olur, tedavileri neler? Sedef hastalığı bulaşıcı mı? Sedef hastalığı ilacı var mı? Sedef hastalığı çeşitleri var mı, varsa neler ve daha fazla sorunun cevabı detaylarıyla haberimizde…

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı (Psoriasis), cilt hücrelerinin normalden daha hızlı çoğalmasına neden olan ve ciltte kabarık, pul şeklinde kendini gösteren kronik bir cilt hastalığıdır. Tanısı konduktan sonra ömür boyu süren bu deri hastalığı, en sık dizler, dirsekler, gövde ve kafa derisinde görülmektedir.

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sedef hastalığının en yaygın belirtileri, normal deriden keskin bir sınırla ayrılan ve üzerinde hastalığa adını veren sedef rengi kepeklerin bulunduğu, farklı boyutlarda olabilen kızarık plaklardır. Bu plaklar zaman zaman kaşıntı ve ağrıya da neden olabilir. Hastalığın en sık görüldüğü bölgeler saç derisi, dizler, dirsekler ve kalça bölgesidir, ancak tüm vücut derisinde de görülebilir.

SEDEF HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sedef hastalığı, saçlı deriden tırnağa kadar tüm deride görülebilir. Kadınlarda ve erkeklerde sedef hastalığı aynı şekilde görülür. Ömür boyu süren sedef hastalığının çeşitleri vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

Plak tipi psoriasis (Psoriasis vulgaris)

Guttat psoriasis

Eritrodermik psoriasis

Püstüler psoriasis

Eklemlerin sedef hastalığı

Psoriasiste tırnak değişiklikleri

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİLERİ NELER?

Sedef hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, semptomlara uygun yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Sedef hastalığının tedavisi, hastalığın tipine ve şiddetine göre değişiklik gösterir. Tedaviye karar verirken doktor kontrolünde olması önemlidir. Başlıca Sedef hastalığı tedavi yöntemleri:

Topikal Kremler: Cilt üzerine uygulanan kremlerle belirtiler hafifletilebilir. Sistemik İlaçlar: Haplar ve iğneler şeklinde alınan ilaçlar, hastalığın yaygın ve şiddetli halinde kullanılır. Fototerapi: Hastanın özel bir kabin içine sokularak kontrollü güneş ışığı aldığı bu yöntem, sedef hastalığının tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir.

SEDEF HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Alkol ve Sigara Kullanmamak: Alkol ve sigara kullanımı hastalığı kötüleştirebilir. Bu nedenle, sedef hastalarının bunlardan uzak durması gerekir.

Alkol ve sigara kullanımı hastalığı kötüleştirebilir. Bu nedenle, sedef hastalarının bunlardan uzak durması gerekir. Kilo Kontrolü: Kilo kontrollerine dikkat etmeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelidirler.

Kilo kontrollerine dikkat etmeli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelidirler. İlaç Kullanımı: Doktorun verdiği ilaçlar dışında herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır.

Doktorun verdiği ilaçlar dışında herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır. Grip Aşısı: Grip enfeksiyonu sedef hastalığını tetikleyebiliyor. Bu sebeple zamanı geldiğinde grip aşısı yaptırılmalıdır.

Grip enfeksiyonu sedef hastalığını tetikleyebiliyor. Bu sebeple zamanı geldiğinde grip aşısı yaptırılmalıdır. Düzenli Sağlık Kontrolleri: Tansiyon, kolesterol, lipit ve şeker gibi değerlerin sık sık kontrol edilmesi ve kalp sağlığı kontrollerinin aksatılmaması gerekiyor.

Tansiyon, kolesterol, lipit ve şeker gibi değerlerin sık sık kontrol edilmesi ve kalp sağlığı kontrollerinin aksatılmaması gerekiyor. Düzenli Egzersiz ve Beslenme: Spor yapmaya ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelidirler.

yapmaya ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelidirler. Eklem Ağrıları: Eklem ağrıları olduğunda mutlaka doktora bildirilmelidir.

Sedef hastalığının tedavisi, hastaların yaşam kalitesini artırmak için önemlidir. Bu nedenle, sedef hastaları uzman bir doktora mutlaka danışmalı ve onun önerilerine uymalıdır.