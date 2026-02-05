Haberler

Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi

Güncelleme:
IBAN mağduru olduğunu öne süren bir vatandaş, video çekerek Sedat Peker'den yardım istedi. Sosyal medya kullanıcıları ise "IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi" yorumlarıyla vatandaşa tepki gösterdi.

  • Bir vatandaş, IBAN'ını kullandırması nedeniyle yaşadığı mağduriyet için Sedat Peker'den yardım istedi.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, IBAN dolandırıcılığı ve mağduriyetlerin sorumluluğu konusunda tartışma yarattı.
  • Sosyal medya kullanıcıları arasında, vatandaşa destek mesajları ve 'IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi' şeklinde tepkiler ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendisini "IBAN mağduru" olarak tanımlayan bir vatandaşın Sedat Peker'den yardım istediği anlar gündem oldu. Kısa sürede yayılan video, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

IBAN'INI KULLANDIRDI, SORUN YAŞAYINCA...

Vatandaşın iddiasına göre, IBAN'ını kullandırması nedeniyle mağduriyet yaşadı ve yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek için Sedat Peker'e seslendi. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medyada farklı tepkiler ortaya çıktı.

"PARA ALIRKEN İYİYDİ" YORUMLARI YAPILDI

Bazı kullanıcılar, vatandaşın zor durumda olduğunu savunarak destek mesajları paylaşırken, bazı kullanıcılar ise "IBAN'ını kullandırıp para alırken iyiydi" yorumlarıyla duruma tepki gösterdi. Paylaşım, IBAN dolandırıcılığı ve bu tür mağduriyetlerin sorumluluğu konusunu yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Sedat Peker cimer'i geçti zaten ülkenin geldiği hale bak.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtolgn:

Bir damla yaş bile göremedim. Hiç samimi gelmedi. Sedat Peker yemez bu oyunları.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

