Sedat Peker Ahmet Minguzzi davası hakkında ne dedi?

Sedat Peker Ahmet Minguzzi davası hakkında ne dedi?
Güncelleme:
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada verilen karar, hem kamuoyunda hem de hukuk çevrelerinde büyük tartışmalara yol açtı. Dikkat çeken tepkilerden biri de Sedat Peker'den geldi. Peki, Sedat Peker Ahmet Minguzzi davası hakkında ne dedi? İşte detaylar...

Türkiye kamuoyunun gündemini sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası ile ilgili tartışmalar sürerken, Sedat Peker'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Özellikle mahkemenin dört sanıktan yalnızca iki kişiyi mahkum etmesi, diğer iki sanığın ise beraat etmesi toplumda geniş tepkilere neden oldu. Bu tepkilere destek veren Peker, karara sert şekilde karşı çıkarak İstanbul Başsavcılığı'nın itirazını desteklediğini açıkladı. Peki, Sedat Peker Ahmet Minguzzi davası hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde!

SEDAT PEKER AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA HAKKINDA NE DEDİ?

Sedat Peker yaptığı açıklamada, toplum vicdanının derinden yaralandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Halkın tamamından gelen tepkiler, mahkemenin iki kişiye ceza verirken diğer iki kişiye beraat kararı vermesinin, toplumun vicdanını derinden yaraladığını gösteriyor. Bu tür durumlar, halkın kendi adaletini sağlama içgüdüsünü tetikleyebilir."

Peker ayrıca avukatı Ersan Barkın'ı bu davayı takip etmesi için görevlendirdiğini duyurdu. Barkın da yaptığı basın açıklamasında, verilen beraat kararlarının kabul edilemez olduğunu ve üst mahkemeye başvuracaklarını belirtti.

AHMET MİNGUZZİ DAVASI NEDİR?

Ahmet Minguzzi davası, 2025 yılı içerisinde İstanbul Kadıköy'de meydana gelen ve 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan trajik olayla ilgilidir. Kamuoyunda infial yaratan bu cinayet, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve "çocuk cinayetlerinde adalet" tartışmalarını yeniden alevlendirmiştir.

Dava süreci içerisinde toplam dört sanık yargılanmıştır. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklardan B.B. ve U.B., "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir.

AHMET MİNGUZZİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Yargılamanın sonunda B.B. ve U.B. isimli sanıklar, Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmek suçundan kesinleşmiş şekilde mahkum edildiler. Mahkeme heyeti, bu iki sanığın cinayet anında aktif rol aldığını ve suçun oluşumunda doğrudan etkili olduklarını tespit etti. Bu nedenle her biri için 24 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Bu durum, özellikle dava sürecini yakından takip eden Minguzzi ailesi avukatı Ersan Barkın tarafından sert biçimde eleştirildi. Barkın, kararın kameralar ve maddi delillerle çeliştiğini savundu.

AHMET MİNGUZZİ NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Minguzzi'nin öldürülme nedeni, dosyada yer alan bilgiler ve ifadeler doğrultusunda kişisel husumet, gençler arasında çıkan tartışma ve şiddet eğilimli grup davranışları ile ilişkilendiriliyor. Olayın çıkış noktasında taraflar arasında önceden gelen bir anlaşmazlığın, bıçaklı kavgaya dönüştüğü belirtiliyor.

Ancak olayın detayları kamuoyuna tam olarak yansıtılmış değil. Özellikle sosyal medyada ve haber platformlarında, cinayetin planlı olup olmadığı, ya da cinayete azmettiren başka kişiler olup olmadığı gibi sorular halen tartışılmakta. Davanın karara bağlanmasına rağmen, bu soruların çoğu kamuoyu vicdanında karşılık bulmuş değil.

