Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Sedat Ergin oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Sedat Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sedat Ergin kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Sedat Ergin kimdir? Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SEDAT ERGİN KİMDİR?

Sedat Ergin, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci ve yazar.

Gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler Servisinde başladı. 1976-78 yılları arasında THA'nın Ankara Bürosunda diplomasi, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği yaptı. 1979-1987 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi Ankara bürosunda diplomasi muhabiri olarak çalıştı. Sedat Ergin evli ve İngilizce bilmektedir.

1987 yılında Hürriyet'e geçerek, gazetenin Washington muhabirliğini üstlendi. Altı yıla yakın bir süre bu görevi yürüttükten sonra 1 Mart 1993'te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirildi. Bu görevi tam 12 yıl sürdürdü ve Ankara'dan köşesini yazdı, ayrıca düzenli olarak CNN-Türk'te Ankara Kulisi programına katıldı.

17 Mart 2005 tarihinde Milliyet Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. Ergin, Milliyet'teki görevinin ardından 2009 Ekim ayında Hürriyet'e köşe yazarı olarak döndü. Yaklaşık beş yıl süreyle köşe yazarlığı yapan Ergin, 25 Ağustos 2014 tarihinde bu gazetenin genel yayın yönetmenliğine getirildi. Ergin, 1 Mart 2017 tarihinde bu görevinden ayrılarak yeniden aynı gazetede köşe yazarlığına döndü.