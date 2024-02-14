Sedat Cezayirlioğlu kimdir? Sedat Cezayirlioğlu mesleği ne?

Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Enkaz altında kalan işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken felaketin ardından bölgeye giden Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu, İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiriyordu.

SEDAT CEZAYİRLİOĞLU KİMDİR?

Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.

Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.

Cezayirlioğlu yayınladığı videoda "Dünyanın ikinci Çernobil'i Erzincan İliç sizi bekliyor. Yalvarıyorum! Ellerinizi öpeyim buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Ben demiyorum bilim insanları dünyanın ikinci Çernobil'i diyor. Herkesi buraya davet ediyorum. Türkiye'nin en büyük nehri olan Fırat Nehri'ne yakınlığı 350 metre. Milyonlarca ton siyanürü püskürtme cihazlarıyla atmosfere veriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.