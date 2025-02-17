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Seda Selek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halk TV spikeri Seda Selek ayrıldı mı?

Seda Selek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halk TV spikeri Seda Selek ayrıldı mı?
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Halk TV'nin ana haber sunucularından biri olarak tanınan Seda Selek, kariyeri ve özel hayatıyla ilgili sıkça araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Seda Selek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sunucu Seda Selek neden ekranlarda görünmüyor ve şu an hangi kanalda yer alıyor? İşte detaylar…

Ocak 2025'te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ile birlikte gözaltına alınan Seda Selek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. O günden bugüne herhangi bir etkileşimde bulunmayan Seda Selek, izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Seda Selek kimdir? Seda Selek nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da doğmuş bir gazeteci ve haber sunucusudur. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Selek, medya kariyerine 2000 yılında başlamıştır. Number One TV, 24 TV, TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi çeşitli kanallarda görev almış, özellikle haber sunuculuğu ve program moderatörlüğü yaparak tanınmıştır.

Seda Selek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halk TV spikeri Seda Selek ayrıldı mı?Seda Selek

Seda Selek, Halk TV'de yaklaşık üç yıl boyunca ana haber bülteni sunuculuğu yaptı. Temmuz 2024'te kanaldan ayrıldığını duyurdu ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Halk TV'de geçirdiği sürecin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek izleyicilerine veda etti.

Seda Selek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halk TV spikeri Seda Selek ayrıldı mı?Seda Selek kimdir

Ancak kısa bir süre sonra, Ağustos 2024'te Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Selek'in kanala geri döneceğini duyurdu. Toktaş, Seda Selek ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığını ve onun Halk TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edeceğini açıkladı. Şu an için Seda Selek'in Halk TV'deki görevine devam edip etmediği konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, yaşanan gelişmelerin ardından medya kariyerine nasıl devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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