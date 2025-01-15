Seda Özkan ve Nisan Hakan çiftinin bebeği öldü mü, neden öldü?

Eşi Nisan Hakan ve kızı Eva ile sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Seda Özkan, ikinci bebeğini beklediği haberini paylaşmasının ardından saatler içinde kötü bir haberle sevenlerini üzdü. Seda Özkan ve Nisan Hakan çiftinin bebeği hakkındaki gelişmeler merak ediliyor. Peki, Seda Özkan ve Nisan Hakan çiftinin bebeği öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

SEDA ÖZKAN VE NİSAN HAKAN ÇİFTİNİN BEBEĞİ ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya fenomeni Seda Özkan ve eşi Nisan Hakan, bebeklerini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Seda Özkan, acı haberi sosyal medya hesabından "Bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu. Çift, bu üzücü gelişme sonrası kızları Eva ile birlikte iyileşmeye odaklanacaklarını belirtti.

Fenomen çift, geçtiğimiz günlerde ikinci bir bebek beklediklerini açıklayarak takipçilerini sevindirmişti. Ancak heyecanla paylaşılan bu mutluluk kısa sürdü. Acı haber, çiftin sevenlerini de derinden etkiledi.