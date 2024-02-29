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Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak?

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Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanmanın mümkün olup olmadığı, oy kullanmak için hangi belgelerin gerektiği gibi konular, seçim dönemlerinde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu konuda net bilgilerin verilmesi, vatandaşların oy kullanma hakkını sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için büyük önem taşıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başladı. YSK ayrıca seçmen kaydı sorgulama konusunda belirli kanallar dışında gelen mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Peki, seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak?

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN SORGULANIR?

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler nerede oy kullanacağını öğrenebilecek. Buna göre YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden seçmenler nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilecek.

Öte yandan YSK tarafından yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi.

Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak?

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının oy kullanılırken getirilmesi zorunlu değildir.

Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yüksek Seçim Kurulu 3.Sayfa Gündem Eğitim Yaşam Politika Haberler

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