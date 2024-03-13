Seçil Eskin kimdir? Zafer Partisi Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Seçil Eskin kaç yaşında, nereli?
Seçil Eskin kimdir? Zafer Partisi Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Seçil Eskin kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Seçil Eskin merak ediliyor. Eskin'in yaşı, nereli olduğu ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayının Seçil Eskin olacağını duyurmuştu. Peki, Seçil Eskin kimdir? Zafer Partisi Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayı Seçil Eskin kaç yaşında, nereli?
SEÇİL ESKİN KİMDİR?
Seçil Eskin, Zafer Partisi'nin Bursa- Nilüfer Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.