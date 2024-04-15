Şebnem Bursalı kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi!

Şebnem Bursalı vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Şebnem Bursalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi partide çalışıyor? Şebnem Bursalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞEBNEM BURSALI KİMDİR?

Şebnem Bursalı (d. 13 Haziran 1972, Aydın), Türk gazeteci ve TV programcısı. 28. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilidir.

Hayatı ve kariyeri

1972 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. 1 yıl TRT'de çalıştı. Daha sonra Sabah Grubuna geçti. 14 yıldır grubun içinde görev yaptıktan sonra Takvim 'in Ankara Temscilciliğine atanan Şebnem Bursalı daha sonra 10 yılı aşkın süre Yeni Asırda hem yazdı hem de Ankara Temsilciliği yaptı. Aynı grubun Yayın Grubu başkanı olarak seçilerek İzmir'e yerleşti.