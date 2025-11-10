Haberler

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları sorgula 10 Kasım Pazartesi!
Güncelleme:
10 Kasım 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango Online tarafından açıklanacak sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Çekiliş sonuçlarına göre kazanan numaralar ve ikramiye miktarları da merak konusu. 10 Kasım 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Piyango Online 10 Kasım 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırırken, yapılan çekilişte kazanan numaralar ve ne kadar ikramiye kazanıldığı da merak ediliyor.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 180 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 180 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Sayısal Loto oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 180 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Sayısal Loto haftada 2 gün: Pazartesi ve Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 180 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

10 Kasım 2025 Pazartesi SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Osman DEMİR
