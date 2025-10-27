Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı 27 Ekim 2025? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!

Sayısal Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları ve büyük ikramiye tutarı da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. 27 Ekim 2025 Pazartesi günü yapılan çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler için sonuç ekranı erişime açılıyor. İşte Sayısal Loto sonuçlarını anlık olarak görebileceğiniz canlı takip sayfası!

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto oyununda her kolonda iki bölüm bulunur: üst kısımda 34, alt kısımda ise 180 numara yer alır. Oyuncular üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numarayı işaretleyerek kolonlarını oluşturur. Dileyen katılımcılar birden fazla kolon oynayabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

"Sen Seç" seçeneğiyle oyuncular, sayıları ister kendileri belirleyebilir isterlerse sistemin rastgele oluşturduğu numaralarla şanslarını deneyebilir. Satış noktalarından kupon doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikte, kolon altındaki "SEN SEÇ" kutucuğu işaretlendiğinde sistem otomatik olarak 5+1 rastgele numara seçer ve şanslı kupon oluşturur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu, daha fazla kombinasyonla oynayarak kazanma ihtimalini artırmak isteyenler için geliştirilmiştir. Bir kolonda üst bölümde 5'ten fazla veya alt bölümde 1'den fazla numara işaretlendiğinde sistem oyunu devreye girer. Bu durumda sistem, seçilen numaralardan oluşturulabilecek tüm kombinasyonları hesaplayarak ayrı kolonlar hâlinde oluşturur. Üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 180 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ

"Çoklu Çekiliş" kutucuğu işaretlenerek, aynı kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür. Bu özellik, tek kuponla birden fazla hafta boyunca şans denemek isteyen oyuncular için kolaylık sağlar.

İPTAL ETME

Kupon doldurulduktan sonra oynamaktan vazgeçilirse, ilgili kolonun altındaki "İptal" kutucuğu işaretlenerek kolon iptal edilebilir. Bu işlemle yanlış doldurulan kolon geçersiz hâle gelir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri düzenlenir. Çekilişte 34 numara arasından 5, 180 numara arasından ise 1 numara belirlenir.

Her kolon için yapılan çekilişte 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahminde bulunanlar ikramiye kazanır. Tüm numaraları (5+1) doğru bilen oyuncu büyük ikramiyenin sahibi olur. Aynı kategoride birden fazla kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak paylaşılır.

27 EKİM 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

27 Ekim 2025 Pazartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri duyurulacaktır.