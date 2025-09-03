Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Güle kim, kaç yaşında?

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bu akşam yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Peki, Savcı Ercan Kayhan öldü mü? Ercan Kayhan'ı kim, neden öldürdü?Bu saldırının ardındaki nedenler ve Ercan Kayhan'a yönelik bu eylemin arka planı merak ediliyor. Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Can G. kimdir?

İSTANBUL'DA SAVCI ERCAN KAYHAN'A KANLI SALDIRI

İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, akşam saatlerinde yemek yediği restoranda bıçaklı saldırıya uğradı. Kayhan, boğazına aldığı darbe sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayın failinin, savcı ile daha önce husumeti olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, saldırının hemen ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çekmeköy'deki restoranda saat 21.15 sıralarında gerçekleşen saldırı sonrası 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen savcı Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCI ERCAN KAYHAN'I ÖLDÜRENMUSTAFA CAN GÜLE KİMDİR?

Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Can G. 19 yaşındadır. Mustafa Can Güle hakkında detaylar henüz açıklanmadı.