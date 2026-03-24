Savaşta Putin'in uykularını kaçıran senaryo! Tarihi resti çektiler

Rusya, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın genişleme ihtimaline karşı dikkat çeken bir uyarı yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çatışmanın Hazar Denizi’ne sıçramasının Moskova tarafından “son derece olumsuz” karşılanacağını açıkladı.

MESAJ İRAN SALDIRISI SONRASI GELDİ

Peskov’un açıklaması, İsrail’in kısa süre önce ilk kez İran’ın Hazar Denizi’ndeki askeri hedeflerini vurduğunu duyurmasının ardından geldi. Bu gelişme, savaşın coğrafi olarak genişleyebileceği endişelerini artırırken, Rusya’nın bölgedeki hassasiyetini de ortaya koydu.

RUSYA İÇİN KRİTİK BÖLGE

Hazar Denizi, yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, aynı zamanda stratejik askeri konumuyla da Rusya için hayati önem taşıyor. Bölge, Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’ın ortak kontrolünde bulunuyor ve dış müdahaleye kapalı bir güvenlik alanı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle çatışmanın bu alana taşınması, yalnızca İran-İsrail gerilimi olmaktan çıkıp Rusya’yı da doğrudan etkileyebilecek bir kriz başlığı olarak değerlendiriliyor.

“AÇIKLAMALAR ÇELİŞKİLİ” MESAJI

Peskov, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin de dikkat çekici ifadeler kullandı. Kremlin’in Washington ve Tahran’dan gelen açıklamaları “çelişkili” bulduğunu belirten Peskov, diplomatik sürecin net olmadığını vurguladı. Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump, İran ile temasların sürdüğünü öne sürerken, İranlı yetkililer bu iddiaları reddediyor. Bu durum, olası bir müzakere sürecinin gerçekten ilerleyip ilerlemediği konusunda belirsizlik yaratıyor.

RUSYA DENGE POLİTİKASI İZLİYOR

Moskova, savaşın başından bu yana İran’a siyasi destek verirken doğrudan askeri müdahaleden kaçınıyor. Kremlin daha önce de “bu bizim savaşımız değil” açıklaması yaparak doğrudan çatışmaya girmeyeceğini duyurmuştu. Uzmanlara göre Rusya, bir yandan İran ile stratejik ilişkilerini korurken diğer yandan savaşın kendi etki alanına yayılmasını engellemeye çalışıyor. Hazar Denizi uyarısı da bu denge politikasının en net göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1443'ü, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.