Savaş Özdemir kimdir? MHP Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Savaş Özdemir kimdir? MHP Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Savaş Özdemir nereli? Detaylar haberimizdedir…

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir, 5 Ağustos 1987 tarihinde Konya'nın Doğanhisar ilçesinin Deştiğin Mahallesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Deştiğin İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra orta öğrenimini Doğanhisar Anadolu Lisesi'nde başarıyla geçirdi. 2006-2008 yılları arasında Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim alarak Astsubay olarak mezun oldu. İlk görevine İstanbul Ümraniye Yaka Komutanlığı'nda Asayiş Komutanı olarak atandı. 2010 yılında Bingöl Aktarım Birliği'nde görev yaparken askeri kariyerini sonlandırarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karadeniz Ereğli Eğitim Fakültesi'nde Zihin Engelliler Öğretmenliği bölümünde eğitim almaya başladı. 2014 yılında mezun olarak sevdiği Doğanhisar'a Özel Eğitim Öğretmeni olarak atandı.

Savaş Özdemir, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.