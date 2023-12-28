Savaş Kerimoğlu hangi kanalda? Savaş Kerimoğlu KRT TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Savaş Kerimoğlu hangi kanalda? Sorusu, KRT TV ekranlarında Savaş Kerimoğlu'nu göremeyen izleyiciler tarafından araştırılıyor ve hangi kanala geçtiği merak ediliyor. "Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye" programı ile adını duyuran sunucunun şu anda hangi kanalda olduğu araştırılmakta. Peki, Savaş Kerimoğlu hangi kanalda? Savaş Kerimoğlu KRT TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SAVAŞ KERİMOĞLU HANGİ KANALDA?

Savaş Kerimoğlu KRT TV'den ayrıldı fakat iki taraflı olarak bu ayrılık konusunda bir açıklama gerçekleştirilmedi. Savaş Kerimoğlu şu anda herhangi bir kanalda program sunmamaktadır.

SAVAŞ KERİMOĞLU KİMDİR?

Eğitimini 1995 - 2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde tamamlayan Savaş Kerimoğlu, ilk olarak ATV ekranlarında haber muhabiri olarak meslek hayatına başladı. 9 yıl ATV ekranlarında yer alan Kerimoğlu, SHOW TV'ninde haber müdürü oldu. SHOW TV kapsamında 10 yıldan fazla bir süre yer alan Savaş Kerimoğlu, içerik üretimi ve yönetiminde yer aldı.

Temiz diksiyonu, tarafsız yorumlarıyla beğenilen açıklamalarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kerimoğlu, son olarak Halk TV ekranlarında yer aldı.