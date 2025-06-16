Savan Günay Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki evinde ölü bulundu. 58 yaşındaki emekli doktor Savan Günay'dan uzun süre haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, acı gerçekle karşılaştı. Savan Günay'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Peki, Savan Günay kimdir? Dr. Savan Günay kaç yaşında, nereli?

SAVAN GÜNAY KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğan Savan Günay, ilköğrenimini Ankara Çankaya İlkokulu'nda, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Antalya Koleji'nde tamamladı. 1984 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek 1990 yılında Tıp Doktoru unvanını aldı.

Meslek hayatına Ankara Etimesgut Sağlık Grup Başkanlığı'nda başlayan Günay, Antalya Devlet Hastanesi'nde acil hekimliği yaptı. Ardından bir süre siyasette görev alarak bir partinin Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ile dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı merhum Dr. Veysel Atasoy'un siyasi danışmanlığını üstlendi.

1994 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladığı uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 1998'de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak Antalya Devlet Hastanesi'ne atandı. 2006 yılına kadar klinik şefliği görevini yürüttü. Bu tarihten sonra devlet memurluğundan ayrılarak özel sektörde çalıştı.

Sabah Gazetesi Akdeniz Eki'nde köşe yazarlığı, Eyilik TV ve VTV'de sağlık programları, şiir programları yapan Günay'ın yazdığı "Türk Bayrağı" şiiri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı birliklerinde motivasyon amaçlı kullanılmakta ve Cumhurbaşkanlığı arşivinde de yer almaktadır.

2020 yılında Eskişehir'e taşınan Günay, mesleki bilgisini daha geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla yeni ürünler geliştirmeye başladı ve 2021 yılında kendi sağlık ithalat-ihracat şirketini kurdu. 33 yıllık meslek hayatında tıbbın yanı sıra medya, edebiyat ve girişimcilik alanlarında da aktif olarak rol aldı.

DR. SAVAN GÜNAY ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor Savan Günay, evinde ölü bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki 7 katlı binanın 2'nci katında yaşayan Mustafa Savan Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Günay'ı yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Günay'ın kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

KANSER ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA BİLİNİYORDU

Dr. Günay, kanseri tedavi etme konusunda 26 farklı çalışma yapmasıyla dikkat çekiyordu. Mayıs ayında yaptığı açıklamada "25 yıldır kanser neden oluyor diye uğraşıyorum. Sorunun çözümünü %75 itibariyle zaten çözdüm o nedenle Magna Lunacayı çıkardım... Bana yapmadıklarını bırakmadılar" demişti.

Günay'ın kesin ölüm nedeni, adli tıp incelemesinin ardından belli olacak.