Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kimdir 2024? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D ekranı sayesinde seyircisi ile buluşuyor. Üç büyük sanatçı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunucuları olan programda bu akşamki konuğu Berdan Mardini oldu. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kimdir ve Berdan Mardini kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuğu Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.