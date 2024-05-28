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Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim?

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Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim? Ünlü şarkıcı Göksel'in aşk hayatı merak konusu oldu. Göksel'in eski sevgilisi ile barışıp barışmadığı ve yeni sevgilisinin kim olduğu konusunda araştırmalar yapılıyor.

Başarılı şarkıcı Göksel, bir süre önce ayrıldığı genç sevgilisi Osman Şahin ile barıştı. Çift, dün akşam Nükhet Duru'nun doğum gününe el ele katıldı. Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim? İşte merak edilenler...

GÖKSEL'İN SEVGİLİSİ KİM?

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Nükhet Duru, dün akşam oğlu Cem Masis'in organizasyonluğuyla yeni yaşını kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği Duru'nun doğum gününe Göksel ve yeni barıştığı genç sevgilisi de katıldı.

Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim?

KEYİFLERİ YERİNDE

Göksel, 2021 yılında kendisi gibi müzisyen Osman Şahin ile yakınlaştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, daha sonra birlikte çalışmaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Osman Şahin ve Göksel, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren ikili, dün akşam doğum günü partisine el ele katıldı. Oldukça keyifli gözüken ikili, muhabirlerin "İkinci bahar" sözlerine de gülerek karşılık verdi.

Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim?

ÜNLÜLER DOĞUM GÜNÜNE AKIN ETTİ

Nükhet Duru'nun doğum günü partisi aynı zamanda ünlüler geçidine sahne oldu. Kenan Doğulu, Nilgün Belgün, Ayça Varlıer, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Güvenç Dağüstün, Meltem Cumbul'un aralarında olduğu birçok sanatçı Nükhet Duru için sevilen şarkıları söyledi. Sanatçı dostlarını karşısında gördüğü için duygulanan Duru, Duru, 'Allah'ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire yaşamak istiyorum dostlarımla. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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